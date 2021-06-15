Юг России перегружен, заграничные страны дорогие. Куда и когда поехать отдыхать бюджетно?

Черноморские курорты оказались максимально загружены туристами. Спрос превысил предложение, и цена поднялась. Зарубежных бюджетных альтернатив для пляжного отдыха сейчас нет, но россияне могут поехать в ранее малопосещаемые регионы.

Курорты юга России максимально загружены, а некоторые даже перегружены отдыхающими. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. На Черноморском побережье качественных и современных отелей мало, и из-за закрытых границ спрос превысил предложение. Из-за этого поднялись цены на номера.

По словам Догузовой, сейчас в планах построить больше качественных, современных и круглогодичных отелей на юге.

А приличные предложения по качеству и цене могут появиться благодаря адекватной рыночной конкуренции. Ситуация начнет меняться уже этим летом, когда запустят льготное кредитование на строительство и реконструкцию отелей.

Глава Ростуризма отметила, что люди хотят хотя бы раз в год ездить на море, поэтому власти развивают именно такой отдых. Но не стоит забывать и о больших возможностях для активного и культурно-познавательного отдыха в стране.

Бюджетная альтернатива

Для российских туристов сейчас доступны несколько зарубежных направлений. По данным Ассоциации туроператоров России, 47 стран готовы принять россиян, из них только у 16 открыта граница, есть прямые рейсы, а власти готовы принимать путешественников.

Но отдых в этих странах сейчас такой же дорогой, как и на российских курортах. Руководитель турагентства Go Travel и travel-блогер Наталия Ансталь рассказала «360», что сейчас у россиян появилась возможность поехать в Албанию чартерными рейсами, но даже там цены кусаются.

Сейчас нет бюджетных стран. Мы очень надеемся на открытие массовых курортных направлений типа Египта, Турции и Греции Наталия Ансталь.

И все же из двух дорогих направлений российские туристы выбирают отечественное. Блогер объяснила это нежеланием россиян сдавать несколько ПЦР-тестов.

«Сдавать дважды тесты на коронавирус по возвращении — это недешевое удовольствие. А если брать семью из нескольких человек, то выходит значительная сумма», — добавила Ансталь.

Но бюджетная альтернатива пляжному отдыху все же есть. Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что отдыхающие могут присмотреться к российским регионам летом.

«Существует несколько направлений, которые субсидируются Ростуризмом. На прошлой неделе в Бурятию отправили первые чартерные рейсы. Также туристы смогут поехать в Калининград», — добавил специалист.

Ажиотаж вокруг юга

Причины повышения цен и перегрузки на курортах понятны — всему виной неожиданное закрытие Турции для россиян. Но, по мнению Юрия Барзыкина, сейчас ажиотаж спал, а цены на отдых смогут уменьшиться на 10–15% после 1 октября. Те же, кто планировал свой отдых заранее, смогли забронировать номера по ценам 2019 года.

Он также отметил, что для удовлетворения потребностей отдыхающих необходимо развивать инфраструктуру, увеличивать число гостиниц и развивать несколько видов туризма.

«Сейчас на Черном море густо, а осенью будет пусто. Чтобы ехали осенью-зимой, нужно, чтобы был не просто пляжный туризм, но и экологический», — добавил Барзыкин.

В большом спросе на черноморские курорты есть и минусы. Один из них — это снижение качества обслуживания. По словам Наталии Ансталь, сейчас в прибрежных кафе создаются огромные очереди из туристов, а персонал в отелях не справляется с нагрузкой.

Ранее специалисты туротрасли рассказывали, когда ждать снижения цен на отдых на Черноморском побережье.