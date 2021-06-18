Туристический бизнес в Турции не рассчитывает на скорое восстановление авиасообщения с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в отрасли.

По мнению источника, авиасообщение между странами восстановится не раньше середины июля — августа. Он допустил, что ограничение полетов может продлится до сентября. По его словам, турецкая сторона уверена в безопасности туробъектов, но пока не видит готовности России быстро возобновить авиасообщение.

«Газета.ru» напомнила, что сейчас в Анталье находится делегация специалистов из России, которые оценят ситуацию с COVID-19 на туристических объектах.