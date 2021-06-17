Эрдоган запланировал встречу с Путиным

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Турции заявил об этом после визита в Азербайджан, сообщил телеканал NTV.

Эрдоган, говоря о ситуации с Нагорным Карабахом, сообщил, что азербайджанский президент Ильхам Алиев скоро планирует провести переговоры с Путиным. Эрдоган добавил, что тоже собирается встретиться с президентом России.

В Кремле пока не сообщали о планах проведения такой встречи.

Эрдоган в ходе визита в Азербайджан посетил города Шуша и Физули в Нагорном Карабахе, которые перешли под контроль Баку после конфликта с Арменией в регионе, обострившегося прошлой осенью. Эрдоган и Алиев в ходе встречи подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.

Эрдоган при этом не исключил, что в рамках подписанной декларации на территории Азербайджана может быть создана турецкая военная база. Он сказал, что этот вопрос могут обсудить Алиев и Путин. Сам президент Турции тоже готовится поднять эту тему на переговорах с российским коллегой.