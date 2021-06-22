АТОР подсчитала, сколько россиян успеют отдохнуть в Турции до конца сентября

Почти три миллиона российских туристов успеют отдохнуть в Турции с 22 июня до конца сентября. Такой турпоток спрогнозировали в Ассоциации туроператоров России.

«В эту цифру включены и те туристы, которые не смогли улететь в Турцию во второй половине апреля — июне», — уточнили в АТОР.

По оценке организации, поток туристов покажет высокий уровень при сохранении нынешней динамики бронирования, а также при отсутствии дополнительных антиковидных ограничений.

При этом в АТОР не исключают, что туристы продолжат ездить на турецкие курорты и в октябре при условии хорошей погоды и благоприятных ценах.

«Летний сезон 2021 года для Турции в плане российского турпотока, безусловно, будет лучше, чем прошлый: начало в июне, а не в августе, расширена география полетов», — отметили в организации.

В прошлом году полеты в Турцию начинались из семи городов. Этим летом список существенно расширился. Летать можно уже из 32 городов России.

Однако рекордный турпоток уровня 2019 года Турция повторить не сможет. Уже хотя бы потому, что тогда допандемийный сезон был полноценным, а полетные программы туроператоров были развернуты из 46 российских городов, заключили в АТОР.

Ограничения на полеты в Турцию были введены с середины апреля. Планировалось, что их снимут 1 июня, однако это стало возможным значительно позже. По решению российских властей туристы смогут снова отдыхать в этой стране с 22 июня.

По данным туроператоров, после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией цены на туры подскочили на 20%.