Turkish Airlines возобновит полеты в Россию с 22 июня

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines начнет летать в Россию в полном объеме с 22 июня. Об этом заявил представитель перевозчика.

По его словам, запрет на авиасообщение с Россией будет отменен 22 июня, с 00:00 по московскому времени, сообщило РИА «Новости».

«С этого же времени мы восстанавливаем наше расписание полетов в полном объеме», — добавил представитель Turkish Airlines.

О возобновлении полетов в Турцию в минувшую пятницу объявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, российские специалисты пришли к выводу, что это будет целесообразно. Голикова добавила, что в Турции организовали вакцинацию работников в сфере услуг. А среди сотрудников доля привитых составляет от 60 до 90%.

Россиян, которые планируют отпуск за рубежом, вице-премьер призвала делать прививки. Она обратила внимание, что ряд стран принимает иностранцев, которые привиты соответствующими вакцинами.

Полеты в Турцию были ограничены с 15 апреля. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этой стране. Планировалось, что ограничения снимут с начала лета, но затем их продлили.