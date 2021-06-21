Самолеты будут летать в Турцию из 32 городов России

Начиная с 22 июня россияне смогут летать на турецкие курорты. Рейсы в города Турции будут выполняться из 32 городов. Об этом сообщили в Росавиации.

«В соответствии с решениями оперштаба правительства РФ выполнять полеты между Россией и Турцией с 22 июня можно будет из 32 городов», — привел сообщение ТАСС.

Авиакомпании должны будут иметь разрешения и международные договоренности. При их наличии перевозчики смогут выполнять рейсы из Москвы, Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Нижнего Новгорода и других российских городов.

Ранее о возобновлении полетов в Россию объявила турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Расписание восстановят с 22 июня в полном объеме.

Вице-премьер Татьяна Голикова на прошлой неделе сообщила об открытии авиасообщения с Турцией. Полеты ограничили в середине апреля из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в Турции. Все это время на взаимной основе выполнялись по два рейса в неделю. Между странами летали самолеты авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines.