СМИ: цены на туры в Турцию выросли на 20%

За последние несколько дней туры в Турцию существенно подорожали. После объявления о возобновлении авиасообщения со страной цены выросли на 20%. Однако такой отдых все еще дешевле поездки на российские курорты.

Расценки на турецкое направление выросли к 21 июня, рассказал сайт РБК со ссылкой на представителей туристической отрасли.

Еще в минувшую пятницу тур на двоих в пятизвездочный отель с вылетом из Москвы стоил 75-80 тысяч рублей. К началу недели ценник перевалил за 100 тысяч и продолжает расти из-за огромного спроса. Отдых в бюджетном отеле категории пять звезд, но с системой All Inclusive тоже подорожал.

В первые дни продаж после решения о возобновлении полетов в Турцию минимальная стоимость тура подскочила более чем на 30%: с 27 тысяч рублей за недельных отдых в трехзвездочном отеле на двоих до 37 тысяч, по данным понедельника.

Стандартный тур в Турцию 21 июня стоил уже на 40% дороже, чем в пятницу. Например, за одного взрослого и двух детей пришлось бы заплатить более 121 тысячи рублей вместо 69,5 тысячи. И это за восемь ночей в отеле пять звезд.

Цены повышают, указано в материале, именно российские туроператоры. У турецких отелей они пока не поднимались. Всему виной динамическое ценообразование: чем больше кликов и выборов конкретного тура, тем он в итоге дороже.

Эксперты считают, что взрывной спрос на Турцию будет первые две недели после возобновления авиасообщения. Открытие страны отвлекло внимание россиян от курортов внутри страны и в Абхазии. Да и отдых в курортных отелях РФ дороже турецкого: туры стоят «ровно столько же без дороги, сколько в Турцию с дорогой». Отличие в том, что в это иностранное государство люди едут на «все включено».