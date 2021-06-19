Туроператоры заявили об ажиотажном спросе на путевки в Турцию

После объявления о возобновлении полетов в Турции россияне начали активно оформлять путевки. Туроператоры сейчас с трудом справляются с таким объемом. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Через полчаса после объявления о возобновлении авиасообщения с Турцией туроператоры и турагентства начали получать сотни заявок от туристов, которые планируют туда полететь. Многие рассчитывают лететь прямо 22-го числа», — рассказала Ломидзе телеканалу «Звезда».

Она отметила, что первыми начали звонить туристы, которые ранее уже приобрели путевки, но из-за ограничительных мер не смогли улететь на отдых. В основном россияне интересуются, на каких условиях и когда они смогут воспользоваться турпакетами.

Представитель АТОР добавила, что туристическая индустрия, конечно, ожидала, что будет оживление спроса. Ведь примерно около миллиона туристов не смогли улететь этой весной. Тем не менее такой резкий рост спроса и заявок с вечера пятницы превзошли все ожидания туроператоров и турагентов, призналась Ломидзе.

Авиасообщение России с Турцией будет полностью восстановлено уже с 22 июня. Такое решение накануне принял оперштаб.