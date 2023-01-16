16 января 2023, 07:25
Американских наемников заметили в Соледаре
РИА «Новости»: украинский военнопленный рассказал о 9 наемниках из США в Соледаре
В Соледаре на стороне Вооруженных сил Украины сражались американские наемники. Как минимум девять человек служили в штурмовых подразделениях, рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный.
«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — сказал мужчина.
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По его словам, в Соледаре служили бойцы из Польши и США, он смог отличить их по разговору и экипировке — американцы стреляли из собственных винтовок. Мобилизованный украинец насчитал среди них не меньше девяти граждан США, которые сражались в составе штурмовых подразделений.
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Город Соледар в Донецкой Народной Республике освободили 12 января силами авиации, артиллерии и ракетных войск. ВСУ оставили сотни тел погибших сослуживцев и неофициально подтвердили, что ушли из города. Один из военнопленных рассказал, что наемники использовали украинских мобилизованных в Соледаре для прикрытия и бросали в случае серьезной опасности.
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