Общество 16 января 2023, 07:25 Американских наемников заметили в Соледаре РИА «Новости»: украинский военнопленный рассказал о 9 наемниках из США в Соледаре РИА «Новости»

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В Соледаре на стороне Вооруженных сил Украины сражались американские наемники. Как минимум девять человек служили в штурмовых подразделениях, рассказал РИА «Новости» украинский военнопленный.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — сказал мужчина.

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По его словам, в Соледаре служили бойцы из Польши и США, он смог отличить их по разговору и экипировке — американцы стреляли из собственных винтовок. Мобилизованный украинец насчитал среди них не меньше девяти граждан США, которые сражались в составе штурмовых подразделений.

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Город Соледар в Донецкой Народной Республике освободили 12 января силами авиации, артиллерии и ракетных войск. ВСУ оставили сотни тел погибших сослуживцев и неофициально подтвердили, что ушли из города. Один из военнопленных рассказал, что наемники использовали украинских мобилизованных в Соледаре для прикрытия и бросали в случае серьезной опасности.