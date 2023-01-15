Спецоперация 15 января 2023, 23:39 Украинские военные признали, что оставили Соледар «Страна.ua»: командир ВСУ признал, что фронт находится за пределами Соледара РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие подтвердили СМИ, что оставили город Соледар в ДНР, написало украинское издание «Страна.ua». По словам собеседника, теперь фронт находится за пределами этого населенного пункта.

«Командир ВСУ с позывным „Мадьяр“ заявил, что россияне заняли промзону у рудника № 7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ», — отметили СМИ.

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При этом президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что Соледар взят российскими военными. Он утверждает, что бои продолжаются.

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Однако Соледар был взят вечером 11 января. Об этом заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Позднее информацию о переходе города под контроль российских военных подтвердили в Минобороны России.

В последующие дни военнослужащие проводили зачистку территории. Бойцы ВСУ прятались в промышленных помещениях, на чердаках, в подвалах.