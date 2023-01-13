Спецоперация 13 января 2023, 22:34 Сотни брошенных тел солдат ВСУ нашли в Соледаре WarGonzo: в Соледаре обнаружили сотни брошенных тел солдат и офицеров ВСУ РИА «Новости»

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После освобождения Соледара в городе были обнаружены сотни брошенных тел украинских солдат и офицеров, уничтоженных в ходе взятия населенного пункта. Проект WarGonzo в Telegram-канале сообщил, что такова судьба всех «воинов ВСУ».

«На кадрах, полученных проектом WarGonzo четко видно отношение командования террористического украинского государства к собственным солдатам и офицерам, отправленным „на мясо“ и по итогам брошенным на месте их гибели. Это типичный путь „воiна ЗСУ“ от получения повестки в парке до трупа в соледарском подвале», — говорится в сообщении военкоров.

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Минобороны официально подтвердило, что российские военные завершили освобождение Соледара вечером 12 января. Город имеет важное значение для продолжения наступательных действий, контроль над Соледаром позволит отрезать для ВСУ путь снабжения в Артемовске и взять в котел оставшиеся там подразделения.

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За трое суток ВС России уничтожили в районе Соледара свыше 700 украинских военнослужащих. Также удалось ликвидировать более 300 единиц военной техники противника.