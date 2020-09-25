Адвокаты обжаловали арест трех руководителей «секты Виссариона»

Защита Торопа, Ведерникова и Редькина подала апелляционные жалобы на арест в виде заключения под стражу. Об этом говорится в материалах суда.

Жалобы на постановление всех троих задержанных поступили в Центральный районный суд Новосибирска, передает «Интерфакс».

Несколько дней назад адвокат Сергея Торопа Ольга Маринкина заявила, что обвинение выдуманное и не имеет никаких доказательств.

Задержание руководителей религиозной секты прошло 22 сентября. За ними прилетели четыре вертолета и прибыло несколько военных грузовиков. Очевидцы в тот день отметили, что во время задержания была сильно заглушена связь.

В среду суд арестовал троих руководителей «Церкви последнего завета» на два месяца. Их обвиняют в создании религиозного объединения, чья деятельность была связана с насилием над людьми.

«Секта Виссариона», или как ее еще называют «Церковь последнего завета», — религиозное движение, основанное 30 лет назад. Последователи считают духовного лидера воплощением Иисуса Христа.

Ранее член российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Корелов объяснил, как не попасть под влияние сектантов. В первую очередь он посоветовал относиться с недоверием к тем, кто противопоставляет себя традиционному обществу.