Адвокат Торопа решил обжаловать арест главы «секты Виссариона»

Защита главы красноярской «секты Виссариона» намерен обжаловать арест Сергея Торопа. Адвокат уверен, что обвинение выдуманное. В среду Торопа заключили под стражу на два месяца.

«Конечно, мы будем обжаловать данное решение. С решением мы не согласны. С предъявленным обвинением мы также не согласны. Данное обвинение надуманное, не имеет под собой никаких оснований и доказательств», — передало РИА «Новости» слова юриста Ольги Маринкиной.

Суд на два месяца арестовал Сергея Торопа, Владимира Ведерникова и Вадима Редькина. Их обвиняют в создании религиозного объединения, чья деятельность была связана с насилием над людьми.

Задержание руководителей религиозной секты прошло во вторник, 22 сентября. В поселение за ними прилетели вертолеты и прибыли военные грузовики. Также очевидцы рассказывали, что в селе сильно глушили связь.

«Секта Виссариона», ее еще называют «Церковь последнего завета», — религиозное движение, основанное 30 лет назад бывшим инспектором ДПС и слесарем Сергеем Торопом. Последователи считают духовного лидера воплощением Иисуса Христа.