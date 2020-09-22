Основателя «секты Виссариона» задержали под Красноярском. Видео

Также задержаны другие члены секты — Вадим Редькин и Владимир Ведерников. По предварительным данным, всем троим предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Как уточнил сайт «Тайга.info», все события происходили в деревне «Город Солнца» в Курагинском районе Красноярского края. Туда прилетели четыре вертолета. Сейчас в общине проводятся обыски. Там ищут незарегистрированное оружие, патроны и экстремистскую литературу.

«Секта Виссариона», известная как «Церковь последнего завета», — религиозное движение, основанное около 30 лет назад бывшим инспектором ДПС и слесарем Сергеем Торопом. Последователи считают 59-летнего духовного лидера воплощением Иисуса Христа.

Ранее правоохранители открыли уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов после того, как адепты «секты Виссариона» напали на корреспондента телеканала Ивана Литомина.