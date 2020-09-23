Главу «секты Виссариона» арестовали на два месяца

Также под стражей оказались два руководителя «секты Виссариона». Владимир Ведерников и Вадим Редькин арестованы на два месяца. Такое решение вынес Центральный суд Новосибирска. Им обоим также вменяют создание религиозного объединения, чья деятельность была связана с насилием над людьми.

Трех мужчин задержали 22 сентября в Красноярском крае. Следствие считает, что почти 30 лет они пользовались деньгами последователей и оказывали на них психическое давление. Некоторые участники в итоге серьезно пострадали физически.

«Секта Виссариона» или, как ее еще называют, «Церковь последнего завета» — религиозное движение, основанное бывшим инспектором ДПС и слесарем Сергеем Торопом. Последователи считают духовного лидера воплощением Иисуса Христа.

В своем «учении» организация опирается на многие религии, а также на умозаключения Торопа. Он в свою очередь вдохновлялся буддизмом, индуизмом, учениями Даниилы Андреева, Николая и Елены Рерихов, Елены Блаватской, а также атеистическим учением Карла Маркса и других.