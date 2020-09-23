facebook_pixel
    23 сентября 2020, 07:35

    Главу «секты Виссариона» арестовали на два месяца

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Сергея Торопа, организовавшего собственную секту в Красноярском крае, арестовали на два месяца. Ему вменяют создание религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Главу «секты Виссариона» арестовали на два месяца

    Также под стражей оказались два руководителя «секты Виссариона». Владимир Ведерников и Вадим Редькин арестованы на два месяца. Такое решение вынес Центральный суд Новосибирска. Им обоим также вменяют создание религиозного объединения, чья деятельность была связана с насилием над людьми.

    Трех мужчин задержали 22 сентября в Красноярском крае. Следствие считает, что почти 30 лет они пользовались деньгами последователей и оказывали на них психическое давление. Некоторые участники в итоге серьезно пострадали физически.

    «Секта Виссариона» или, как ее еще называют, «Церковь последнего завета» — религиозное движение, основанное бывшим инспектором ДПС и слесарем Сергеем Торопом. Последователи считают духовного лидера воплощением Иисуса Христа.

    В своем «учении» организация опирается на многие религии, а также на умозаключения Торопа. Он в свою очередь вдохновлялся буддизмом, индуизмом, учениями Даниилы Андреева, Николая и Елены Рерихов, Елены Блаватской, а также атеистическим учением Карла Маркса и других.

    Новости SMI.FM