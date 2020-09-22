Адвокат объяснил, как не попасть под влияние сектантов

Адвокат, член Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Корелов объяснил, как не попасть под влияние сектантов.

Он посоветовал относиться с недоверием к тем, кто противопоставляет себя традиционному обществу, информирует сайт Ura.ru.

«Чтобы не попасть в секту, нужно сохранять здоровое недоверие к любой организации, которая противопоставляет себя традиции», — подчеркнул Корелов.

По словам эксперта, нельзя слушать тех, кто уверяет, что имеет магические способности. Корелов уточнил, что лучшей помощью для того, кто уже попал в секту, является поддержание с ним постоянного контакта.

При этом не нужно оспаривать его взгляды, важно поддерживать дружеские отношения. Однако бездействовать не стоит — необходимо обратиться в полицию и к психологу. Специалисты определят, есть ли у человека психическое отклонение или он лишь на время свернул с верного пути.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали основателя «секты Виссариона». В распоряжение «360» попали кадры, снятые очевидцем случившегося. За сектантами послали военную технику и вертолеты. На видео попал конфликт, произошедший во время задержания.