Адвокат усомнился в условном сроке для Ефремова

Алкогольное опьянение не относится к смягчающим обстоятельствам.

«То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое плохо», — отметил адвокат.

По мнению Князева, Ефремова ждет реальный, но минимальный срок. Ему грозит пять-семь лет лишения свободы. После гибели человека артист, вряд ли, отделается условным сроком.

При этом юрист считает домашний арест совершенно нормальным. Это никак не связано с громкой фамилией.

«Так как преступление совершено по неосторожности, а человек признал свою вину, избрание домашнего ареста до суда — нормальная практика», — объяснил Князев.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади. Jeep актера пересек двойную сплошную, выехал на встречку и врезался в фургон Lada. В результате ДТП погиб 57-летний курьер Сергей Захаров.

Экспертиза выяснила, что в тот вечер актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет колонии. Певица Наталья Штурм призвала не добивать Михаила Ефремова, так как «алкоголизм — болезнь головы».

Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова. Мнения людей об этом ролике разделились.