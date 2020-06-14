Певица Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова. Она назвала Александра Добровинского «режиссером действа» и попросила не добивать актера.

На своей странице в Instagram Штурм написала, что Ефремова надо простить и принять от него помощь.

«Одну фразу только он произнес по наущению — что нельзя садиться пьяным за руль. Остальное шло от души, больной души, потому что алкоголизм — это болезнь головы. Когда просят прощения и идут на плаху — надо прощать», — написала певица.

Она добавила, что Ефремов должен семье Захарова, поэтому близкие погибшего должны дать ему возможность искупить свою вину всеми способами. Штурм отметила, что сразу актер извиниться не мог чисто физически из-за алкоголизма. Ему необходимо было прийти в себя.

«Не милуйте, но и не добивайте», — попросила Добровинского певица.

Пьяный Ефремов вечером 8 июня сел за руль своего внедорожника и на скорости врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. ДТП произошло на Смоленской площади в центре Москвы.

Через несколько часов после аварии водитель грузовика умер от тяжелых травм, против Ефремова возбудили уголовное дело и отправили его под домашний арест. Ему грозит 12 лет лишения свободы.

Накануне Ефремов записал видеообращение к близким погибшего, попросил прощения за то, что натворил, и предложил помощь. Семья Захарова его извинения не приняла и отказалась от помощи.