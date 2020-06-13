«Как солдат на войне»: психологи разошлись во мнениях о состоянии Ефремова в видеообращении

После смертельной аварии Михаил Ефремов записал видеообращение. Ролик изучили психологи, которые полностью разошлись во мнениях о степени искренности актера.

Психотерапевт Евгений Фомин заявил «360», что состояние Ефремова можно охарактеризовать как посттравматическое стрессовое расстройство (ПСР).

«Видна эмоциональная подавленность актера, сниженный фон настроения, сильное чувство вины. Мимика, соответствующая контенту того, о чем он говорит. Видна тревога. В речи прослеживается катастрофизация, то есть сообщает, что все кончено, что дальше ничего больше не будет», — объяснил Фомин.

Он добавил, что актер четко делит жизнь на до и после. При этом при ПСР обычно замечают тихий и монотонный голос, но из-за профессии Ефремова его голос просто тихий.

Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров не согласился с коллегой. Он сказал «360», что в самом видеообращении чего-то не хватало. При этом слова актера были очень четкими и понятными.

«Он прошелся по всем важным вопросам, которые есть, и сказал свое к ним отношение. Про аварию, про отношение к семье погибшего, про дальнейшую свою судьбу в качестве актера и так далее. Самое что интересное, все это было сказано так без запинки, что сейчас мне лично в искренность слов Ефремова верится с трудом», — отметил специалист.

Жавнеров пояснил, что Ефремов — очень хороший актер. В ролике он рассказывал с поворотами головы, вздыханиями и паузами, что может говорить просто о хороших способностях артиста донести какую-то мысль.

«Но я не услышал искренности раскаяния в его голосе. <…> Если мы возьмем любого из нас, кто говорит о каких-то печальных для себя ситуациях, о которых он сожалеет, которые эмоционально для него значимы, то у него в процессе меняется интонация голоса. Если мы посмотрим, то у Ефремова она вообще не менялась», — подчеркнул психолог.

Он добавил, что в тяжелых ситуациях человеку нужна пауза, чтобы произнести определенные слова. Бывает дрожь в губах или голосе. Иногда человек просто не может сформулировать свои мысли, так как ему тяжело, он ошарашен и не может выразить словами сильные эмоции.

По его словам, актер, как и любой адекватный человек, сожалеет о произошедшем. При этом у Ефремова сейчас более серьезные проблемы, чем сожаление.

«Скажем так, то, что погиб посторонний ему человек, это действительно плохо. Чисто человечески он это осознает, но в то же время у него гораздо больше проблем возникло на фоне этого. <…> Это не значит, что он не будет переживать. Он будет, просто он не сейчас это будет делать, а чуть позже», — отметил специалист.

Переживания актера начнутся тогда, когда он восстановит репутацию, наладит отношения с семьей и решит проблемы с работой и уголовным делом. Если бы обращение записывалось в этот момент, то все бы увидели искреннее сожаление, чувство вины и раскаяние на лице Ефремова.

Сейчас мы сталкиваемся с человеком, как вот солдат на войне, который случайно убил своего соотечественника, но ему нужно продолжать дальше воевать. Ему сейчас некогда его оплакивать, некогда его хоронить, некогда скорбеть. Ему нужно выполнить задачу Павел Жавнеров психолог по тревожным расстройствам.

Специалист считает, что сейчас у Ефремова очень много задач, которые нужно выполнить. Именно эти проблемы не дают полностью осознать ситуацию.

Речь идет о видеообращении Михаила Ефремова, которое он снял после смертельного ДТП. Актер попросил прощения у семьи погибшего и пообещал помочь, если родственники примут эту помощь.