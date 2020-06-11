Ефремова привезли на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков

Сотрудники полиции забрали Михаила Ефремова в отделение МВД Москвы. Актера ждут допросы по делам о смертельной аварии и сбыте наркотиков.

«Водитель, обвиняемый в совершении 8 июня на Смоленской площади города Москвы ДТП со смертельным исходом, доставлен в ГСУ ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий в рамках уголовного дела», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Правоохранители планируют задать актеру вопросы по уголовным делам о ДТП и сбыте наркотиков. После допросов полиция будет принимать дальнейшие решения.

Ранее стало известно, что Михаила Ефремова вывели из квартиры сотрудники ФСИН. Актер вышел на улицу в кепке, темных очках и маске. отказавшись отвечать на вопросы журналистов.

Ефремов попал под уголовные статьи после аварии в центре Москвы. Вечером 8 июня он влетел на машине в фургон, водитель которого умер в реанимации. Медицинская экспертиза нашла в анализах актера алкоголь и следы наркотиков. На следующий день Ефремова отправили под домашний арест на два месяца.