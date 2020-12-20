75 пациентов умерли за день от коронавируса в Москве

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Общее число умерших достигло 10 469, сообщил оперативный штаб столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным на утро воскресенья, в России лечение от коронавируса проходили почти 522 тысячи человек. За сутки было подтверждено около 29 тысяч новых случаев заболевания при 21 тысяче выписанных пациентов. За день от коронавируса умерли 511 человек, с начала эпидемии — 50 858.

Больше всего новых больных выявляют в Москве (+7263 за сутки) и Петербурге (+3759). При этом Санкт-Петербург лидирует среди российских регионов по числу заражений на тысячу жителей. После него идут Карелия и Республика Алтай.

На утро воскресенья, по данным петербургского координационного совета по противодействию коронавирусу, в ковидных стационарах города оставалось 27 свободных коек — 0,25% от общего количества. Позднее число свободных мест увеличилось до 3,7%.