Петербург вышел в лидеры по числу заболевших COVID-19 на тысячу

Издание подсчитало коэффициент заболеваемости за последние 30 дней. Для этого бралось общее количество выявленных в регионе случаев COVID-19, делилось на число жителей и умножалось на тысячу. В результате получалось число заболевших на тысячу жителей.

Для Петербурга коэффициент составил 19,5 заражений. 16 декабря город обогнал по этому показателю предыдущего лидера — Карелию.

С начала октября больше всего заражений на тысячу фиксировали в Республике Алтай. Коэффициент заболеваемости там вырос с 8 до максимальных 20,7 в середине ноября. Затем заболеваемость в регионе начала снижаться, и сейчас коэффициент там 13,7.

5 декабря Карелия обогнала Алтай. На пике коэффициент заболеваемости в Карелии составлял 19.

С начала эпидемии в Санкт-Петербурге выявили 197 тысяч заболевших. Это второй показатель после Москвы (728 тысяч). Также Петербург занимает второе место по числу больных, проходящих лечение от COVID-19 (75 тысяч). В Москве 155 тысяч активных случаев. От коронавируса в северной столице умерли 6767 пациентов, в Москве — более 10 тысяч.