Четвертый день подряд в России выявляют свыше 28 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки в России выявили 28 948 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Этот показатель держится на уровне выше 28 тысяч уже четвертый день подряд. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Причем 18,4% случаев проходят бессимптомно. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 7263. После нее идет Санкт-Петербург с 3759 заболевшими. Третье место занимает Московская область, где 1539 очередных пациентов. Нижегородская область заняла четвертое место (499), а Свердловская область — пятое (403). Самый низкий показатель — в Чукотском автономном округе, где пять инфицированных.

Нынешний показатель близок к абсолютному максимуму за все время пандемии, который был зафиксирован 6 декабря и составлял 29 039 новых случаев.

Кроме того, за минувшие 24 часа зарегистрировано 511 смертей. За последние сутки в стране полностью выздоровело 20 915 человек.

Всего в России переболело 2 275 657 человек. Пандемия унесла жизни 50 858 граждан.

Ранее Санкт-Петербург занял первое место среди всех регионов РФ по коэффициенту заболеваемости СОVID-19 за последние 30 дней. Для этого бралось общее количество выявленных случаев, делилось на число местных жителей и умножалось на тысячу.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей воздержаться от хлопот в Новый год. К тому же, важно помнить, что чем больше застолья, тем выше риск заразиться коронавирусом

В то же время в США зафиксировали более 400 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Это на 150 тысяч больше предыдущего максимума.