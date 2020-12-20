Четвертый день подряд в России выявляют свыше 28 тысяч новых случаев коронавируса
Причем 18,4% случаев проходят бессимптомно. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 7263. После нее идет Санкт-Петербург с 3759 заболевшими. Третье место занимает Московская область, где 1539 очередных пациентов. Нижегородская область заняла четвертое место (499), а Свердловская область — пятое (403). Самый низкий показатель — в Чукотском автономном округе, где пять инфицированных.
Нынешний показатель близок к абсолютному максимуму за все время пандемии, который был зафиксирован 6 декабря и составлял 29 039 новых случаев.
Кроме того, за минувшие 24 часа зарегистрировано 511 смертей. За последние сутки в стране полностью выздоровело 20 915 человек.
Всего в России переболело 2 275 657 человек. Пандемия унесла жизни 50 858 граждан.
Ранее Санкт-Петербург занял первое место среди всех регионов РФ по коэффициенту заболеваемости СОVID-19 за последние 30 дней. Для этого бралось общее количество выявленных случаев, делилось на число местных жителей и умножалось на тысячу.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал пожилых людей воздержаться от хлопот в Новый год. К тому же, важно помнить, что чем больше застолья, тем выше риск заразиться коронавирусом
В то же время в США зафиксировали более 400 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. Это на 150 тысяч больше предыдущего максимума.