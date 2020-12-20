Петербург уточнил данные о свободных койках для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге свободны 3,7% коек для пациентов с COVID-19. Предыдущие данные об 1% отражают число коек наутро и не учитывают последующие выписки. Разъяснение дали в городском комитете по здравоохранению.

«По данным традиционного мониторинга комитета по здравоохранению, который ведется на 15 часов предыдущего дня и учитывает ситуацию по всем группам больных коронавирусной инфекцией после выписки пациентов, свободными в городе остаются 3,7% коек», — написано во «ВКонтакте».

Распространенная информация об оставшихся 27 свободных койках отражает количество мест для взрослых пациентов на раннее утро. Соответственно, в данном случае дальнейшая выписка не учитывается.

Ранее появилась информация, что в Санкт-Петербурге свободно менее 1% коек для пациентов с коронавирусом. Заняты уже 10 504 койки, поэтому разместить можно было только 27 новых заболевших, писало агентство Ura.ru. На уходящей неделе число госпитализаций обновило исторический максимум — 6139 случаев. В то же время наблюдается уменьшение количества выявленных случаев заболевания.

От коронавируса уже привились 674 человека, большая часть из них — врачи и преподаватели. С 21 декабря начинается вакцинация социальных работников Санкт-Петербурга.

Более 33 тысяч местных жителей, которые лечатся на дому, получили бесплатные лекарства. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на закупку препаратов ушло свыше 320 миллионов рублей.

За последние сутки в России зафиксировано 28 948 новых случаев заражения коронавирусом. Санкт-Петербург занял второе место по среднесуточному приросту. За минувшие 24 часа в столице заразились 3759 человек.