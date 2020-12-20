Меньше 30 свободных ковидных коек осталось в Петербурге

Сейчас в Петербурге заняты 10 504 койки, осталось свободными всего 27. Это составляет 0,25% от общего количества. В городе ежедневно выявляют около 3700 новых случаев, выздоровевших — от двух до трех тысяч в день, смертей — от 70 до 80.

Петербург, по данным на 16 декабря, вышел на первое место среди всех российских городов по коэффициенту заболеваемости коронавирусом — 19,5 случая заражения на тысячу жителей.

При этом администрация Северной столицы России рассматривает смягчение ковидных ограничений для туристической и ресторанной отрасли на новогодние каникулы. Власти Петербурга решили рассмотреть этот вопрос после того, как президент России Владимир Путин предложил посетить его родной город Санкт-Петербург, пока закрыты границы.