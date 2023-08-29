«Вынуждены оформлять кредиты». Лантратова объяснила идею выделить семьям деньги на сборы в школу | 360°

Эксклюзив 29 августа 2023, 11:25 «Вынуждены оформлять кредиты». Лантратова объяснила идею выделить семьям деньги на сборы в школу Депутат Лантратова: 26 тысяч рублей покроют основные расходы на сборы в школу РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы попросят правительство выделить семьям с детьми на подготовку к школе по 26 тысяч рублей. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова объяснила «360», что эта сумма покроет основную часть расходов.

«Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу», — сказала она.

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Росстат оценил сборы одного ребенка в 20 тысяч рублей. Яна Лантратова заявила, что этого мало, потому что социологи учли только самое необходимое в минимальном количестве и по самой низкой цене.

Она напомнила, что, по оценкам Минфина, инфляцию снизят только к 2024 году. Поэтому парламентарии предложили оказать меры господдержки и взять на эти цели деньги из резервного фонда правительства. По мнению Яны Лантратовой, предложенной суммы хватит, чтобы компенсировать основную часть расходов на сборы в школу.

Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина подготовила фракция партии «Справедливая Россия — За правду», сообщили «Известия». Депутаты захотели выделить российским семьям с детьми школьного возраста по 26 тысяч рублей, из приграничных регионов — по 30 тысяч.