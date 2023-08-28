Общество 28 августа 2023, 19:04 Исполнительный директор Союза отцов России Заремба заявил, что сборы ребенка в школу обойдутся в 13 тысяч рублей

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Два комплекта школьной формы и две пары обуви для школьника к новому учебному году обойдутся в среднем в 13 тысяч рублей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба.

По его словам, нельзя обойтись лишь одним комплектом. Дело в том, что дети подвижны, одна форма может прийти в негодность, поэтому обязательно должна быть и вторая.

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