Общество 28 августа 2023, 18:06 Исследование «Ингосстрах»: большинство родителей готовы потратить на сборы ребенка в школу 10 тысяч рублей

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Большинство россиян планируют уложиться в 10 тысяч рублей при сборах детей в школу. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на результаты исследования «Ингосстрах» и Финуниверситета

Больше всего средств на эти цели из семейного бюджета выделяют родители из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы и Казани. К самым большим тратам взрослые отнесли покупку школьной формы, рюкзаков и канцелярии.

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Отмечается, что на оплату основного и дополнительного образования детей в год родители готовы выделять более 17 тысяч рублей.