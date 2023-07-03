Деньги 03 июля 2023, 15:57 Силуанов заявил о замедлении инфляции в России Глава Минфина Силуанов заявил, что инфляция в России замедлилась РИА «Новости»

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Инфляция в стране стала замедляться, уже сейчас она составляет 3,2%. На это указал глава Минфина России Антон Силуанов во время заседания комитета по бюджету в Госдуме, сообщил ТАСС.

«После роста потребительских цен в марте — апреле прошлого года инфляция начала замедляться. Сегодня инфляция 3,2%», — отметил министр.

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По его словам, ВВП России в прошлом году уменьшился на 2,1%, хотя ожидали падения от 8 до 20%. Снижение промышленного производства — 0,6%. Силуанов обратил внимание на тенденцию восстановления роста доходов населения в четвертом квартале 2022-го.

Министр сказал, что доходы россиян снизились в целом по году на 1%, но в четвертом квартале прошлого года стали показывать положительные темпы и с этого момента оказались в плюсовой зоне.

«Безработица в текущем году продолжала свой понижательный тренд», — добавил глава Минфина.

По обновленному прогнозу социально-экономического развития России от Минэкономразвития рост ВВП страны в 2023 году должен быть на уровне 1,2%, в 2024-м — 2%. Эксперты прогнозируют инфляцию в РФ в 2023 году на уровне 5,3%. Специалисты ожидают рост реальных зарплат жителей страны на 5,4%.