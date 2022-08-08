Траты россиян на сборы детей в школу выросли на 20%

Россияне стали тратить больше денег на сборы детей в школу. В конце июля суммы выросли на 20% по сравнению с 2021 годом. В среднем на все необходимые школьные товары родители тратили 14 тысяч рублей.

Траты россиян на полный набор принадлежностей к школе выросли на 20% во второй половине июля. Об этом написали «Известия» со ссылкой на данные ресурса «Чек Индекс». Как подсчитали аналитики, в среднем родители тратили на сборы ребенка в школу 13 919 рублей. На эти деньги они покупали рюкзак, пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьную форму и обувь.

Комплект канцелярских принадлежностей в этом году обошелся россиянам на 9% дороже, чем в прошлом. В среднем за него приходилось выкладывать 859 рублей. Рюкзак стал дороже на 14% (1954 рубля), а стоимость школьной формы выросла на четверть (3011 рублей).

«С каждым годом возрастает доля „запасливых“ родителей, которые стремятся приобрести часть продукции уже в начале лета или в июле. При этом заранее берут как канцелярию, так и одежду и обувь, стремясь приобрести необходимый комплект товаров по выгодной цене», — отметили в «Чек Индексе».

При этом чаще всего родители совершают покупки в онлайн. Более 60% школьных товаров покупатели приобрели через интернет.