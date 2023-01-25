Образование 25 января 2023, 14:46 Российские школьники создали объединения «Сила — в правде!» и «Сила — в слове!» Министр просвещения Кравцов призвал поддержать участников предметных школьных объединений Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Школьники предложили создать предметные объединения «Сила — в правде!» по истории, «Сила — в слове!» по литературе, «Сила — в технологии!» по информатике. Министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече со студентами и педагогами МГОУ призвал поддержать их начинания.

«Сила в знании — тоже уникальное движение в рамках всероссийского движения детей и молодежи. Каждый увлекается тем или иным предметом, каждый важен», — сказал он.

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Министр рассказал о предметных объединениях школьников. Участники проекта «Сила — в правде!» интересуются историей, «Сила — в слове!» — филологией и литературой, «Сила — в технологии!» — математикой и информатикой, «Сила — в энергии!» — физикой и робототехникой, «Сила — в открытии!» — географией, химией, биологией, экологией.

«Понятно, что у старшеклассника есть предпочтения по тому или иному предмету. Важно поддержать эти начинания, дать возможность общаться с учеными, наставниками, посещать научные центры, выставки», — заявил министр.

Сергей Кравцов также предложил создать в России суверенную систему образования, назвал неудавшиеся реформы причиной кризиса в 90-е годы, рассказал об успехах школьников на международных олимпиадах, объяснил, с чего начался конфликт в Донбассе.