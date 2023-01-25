Эксклюзив 25 января 2023, 12:29 Реформы после распада СССР привели к нехватке денег и недоремонту школ — Кравцов Министр просвещения Кравцов: реформы 90-х годов привели к недофинансированию образования Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Экономические и политические реформы в 90-х годах разрушили советскую систему образования, привели к нехватке денег на зарплаты учителям и недоремонту школ. Россия стояла на краю распада из-за спровоцированной за рубежом войны на Кавказе, агрессии и других проблем, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с педагогами и студентами МГОУ в честь Дня студенчества.

Он призвал обеспечить условия для качественного образования и всестороннего развития детей во всех регионах России и напомнил о кризисе 90-х годов. По словам Сергея Кравцова, страна стояла на пороге распада — на Кавказе шла война, инициированная из-за рубежа, к российскому государству относились агрессивно и пытались сломить.

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«Сегодня эти попытки тоже есть, мы их видим. Но мы, в отличие от того времени, намного сильнее, намного подготовленнее», — заметил министр.

Сергей Кравцов напомнил, что тогда провели экономические и политические реформы, которые спровоцировали большие проблемы, в том числе в отрасли образования — к концу десятилетия не хватало денег на зарплаты учителям, школы подолгу не ремонтировали. Кроме того, в России практически не стало собственной промышленности и науки.

«В это время предлагались различные решения, реформы по смене той системы образования, которая была еще в Советском Союзе», — сказал министр.

Он заявил, что советская система давала фундаментальные, качественные знания, помогала совершать важные открытия, развивала страну, производство и каждого человека. Царская Россия, по словам Сергея Кравцова, тоже во многом хорошо развивалась, но революции остановили этот процесс. В советское время страна достигла больших успехов, которые перечеркнули в 90-е годы. Он обвинил в этом страны, которым успех России невыгоден. Министр призвал создать суверенную систему образования.

«Да, есть предложения и подходы в разных странах, но если они вредят нам и нашей стране — они нам не нужны», — объяснил спикер.

Министр просвещения привел в качестве хорошего примера советскую и современные азиатские системы образования, в которых главное — дать базовые знания по всем предметам. Кроме того, по словам Сергея Кравцова, важно воспитывать школьников, прививать им любовь к родине, широкий кругозор и уважение к старшим.