Важное 25 января 2023, 12:00 Кравцов рассказал о формировании суверенной системы образования в России Министр просвещения Кравцов: суверенная система образования ориентирована на задачи страны Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

В России формируется суверенная система образования, которая прежде всего ориентирована на задачи, которые формирует государство. На это указал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в МГОУ перед педагогами и студентами в честь Дня студенчества.

«Суверенная система образования <…> ориентирована на те задачи, которые формирует государство. То, что нужно и необходимо школьникам, чтобы быть свободными, чтобы был широкий кругозор, чтобы были знания. уважение к страшим, родителям, любовь к своей малой и большой родине. Чтобы формировались те ценности, которые делают человека человеком с большой буквы», — пояснил Кравцов.

Реклама

Он добавил: президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что успешное будущее человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. По словам Сергея Кравцова, такие возможности можно обеспечить повсеместно, в любом регионе России.

Министр также подчеркнул, что от учителей во многом зависит формирование мировоззрения.