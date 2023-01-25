25 января 2023, 12:00
Кравцов рассказал о формировании суверенной системы образования в России
Министр просвещения Кравцов: суверенная система образования ориентирована на задачи страны
В России формируется суверенная система образования, которая прежде всего ориентирована на задачи, которые формирует государство. На это указал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая в МГОУ перед педагогами и студентами в честь Дня студенчества.
«Суверенная система образования <…> ориентирована на те задачи, которые формирует государство. То, что нужно и необходимо школьникам, чтобы быть свободными, чтобы был широкий кругозор, чтобы были знания. уважение к страшим, родителям, любовь к своей малой и большой родине. Чтобы формировались те ценности, которые делают человека человеком с большой буквы», — пояснил Кравцов.
Реклама
Он добавил: президент Владимир Путин неоднократно указывал на то, что успешное будущее человека зависит от качественного образования и разностороннего развития. По словам Сергея Кравцова, такие возможности можно обеспечить повсеместно, в любом регионе России.
Министр также подчеркнул, что от учителей во многом зависит формирование мировоззрения.
Школы
Учителя
Сергей Кравцов
Реклама
Реклама