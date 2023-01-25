25 января 2023, 12:52
«Другие страны боятся нас». Кравцов — об успехах школьников РФ на международных олимпиадах
Глава Минпросвещения Кравцов: школьники из РФ показывают высокие результаты на олимпиадах
У участников из России прекрасные результаты на международных олимпиадах школьников, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов, выступая перед педагогами и студентами МГОУ в День студенчества. Министр заявил, что Россия продолжит участвовать в соревнованиях.
«Мы и дальше будем поддерживать команды и участвовать, несмотря на ограничения других стран в отношении детей. Они опустились даже до этого уровня — не укладывается ни в какие рамки», — подчеркнул Кравцов.
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Он сообщил о планах устраивать олимпиады совместно с дружественными странами, в том числе Белоруссией и Узбекистаном.
«Наших команд боятся другие страны», — заметил глава Минпросвещения.
В целом выступление Сергея Кравцова посвящено теме развития суверенной национальной системы образования. Министр рассуждает о векторах развития сферы, целях и путях их достижения, значимости профессии и роли педагога.
Речь началась с поздравления учащихся с Днем студенчества.
Школьники
Сергей Кравцов
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