Власть 25 января 2023, 12:53 Кравцов напомнил студентам, с чего начался конфликт Донбасса и украинской власти в 2014 году Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что Запад считает Россию «ресурсной базой»

Читать 360tv в

Донбасс захотел автономии после госпереворота на Украине в 2014 году. Он требовал соблюдения его прав и разрешения говорить на русском языке. Однако стороны не смогли договориться, а Минские соглашения лишь дали возможность Западу потянуть время и начать вооружать украинскую армию. Такое заявление сделал российский министр просвещения Сергей Кравцов во время выступления в МГОУ. Он отметил, что западные страны не хотели считаться с Россией и считали ее лишь «ресурсной базой»,

«Была определенная политика, 2014 год, когда в Киеве случился госпереворот. Две территории — ЛНР и ДНР — сказали, что мы готовы быть с Украиной, но хотим говорить на русском и хотим, чтобы у нас была автономия. Она есть в Германии, Швейцарии, чтобы соблюдались наши права», — рассказал министр.

Реклама

Он напомнил, что девять лет назад Крым и Севастополь по итогам референдума вернулись в состав России. Донбасс, где проживает русскоязычное население, попросил учитывать его мнение, и «это были понятные для всех предложения».

«Но они (коллективный Запад — прим. ред.) не согласились. Они смотрят на нашу страну как на ресурсную базу. Нефть, газ, люди, вода, лес — это то, чего не хватает США и Европе», — подчеркнул Кравцов.

После этого началось противостояние киевского режима и ЛНР и ДНР. Во время него лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали Минские соглашения. Предполагалось, что Донбасс получит автономию, а его люди — право изучать русский язык. Однако этого не случилось. Минские соглашения в итоге не выполнялись, этот документ нужен был, чтобы подготовить украинскую армию для нападения на Россию.

«Решение, которые было принято 24 февраля, — фактически завершение той войны, которая шла в отношении Донбасса», — резюмировал он.

По его словам, защита населения, денацификация, демилитаризация, защита страны и ее ценностей — это те меры, которые были приняты российским руководством, «чтобы наша страна развивалась, несмотря на ограничения и санкции».

«Для молодых ребят это непростые вещи. Но я убежден, что вы понимаете. Это можно проверить, есть факты, и та ситуация, в которой мы находимся, — ситуация новых возможностей», — заключил министр.

Кравцов также во время выступления затронул тему украинского образования. Он высказал мнение, что в последние годы в учебных заведения Украины занимались антироссийской пропагандой.