Российские дипломы продолжат признавать за границей
Фальков: дипломы российских вузов за рубежом признают после отказа от Болонской системы
Выход России из Болонской декларации не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом. Об этом объявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщило РИА «Новости».
«Дипломы российских вузов за рубежом признаются вне зависимости от участия России в Болонской системе», — заявил глава Минобрнауки.
По его словам, это регулируется специальными межправительственными соглашениями. Болонская декларация не имеет к вопросу признания дипломов никакого отношения.
В конце мая стало известно, что Россия откажется от Болонской системы. Валерий Фальков опроверг отмену ЕГЭ, назвав ее российской наработкой, и обязательный отказ от двухступенчатой системы высшего образования. Тем временем правительство России одобрило соглашение с ДНР и ЛНР о взаимном признании дипломов.