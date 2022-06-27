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    27 июня 2022, 12:54

    Российские дипломы продолжат признавать за границей

    Фальков: дипломы российских вузов за рубежом признают после отказа от Болонской системы

    Екатерина Виславская

    Выход России из Болонской декларации не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом. Об этом объявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщило РИА «Новости».

    Российские дипломы продолжат признавать за границей

    «Дипломы российских вузов за рубежом признаются вне зависимости от участия России в Болонской системе», — заявил глава Минобрнауки.

    По его словам, это регулируется специальными межправительственными соглашениями. Болонская декларация не имеет к вопросу признания дипломов никакого отношения.

    В конце мая стало известно, что Россия откажется от Болонской системы. Валерий Фальков опроверг отмену ЕГЭ, назвав ее российской наработкой, и обязательный отказ от двухступенчатой системы высшего образования. Тем временем правительство России одобрило соглашение с ДНР и ЛНР о взаимном признании дипломов.