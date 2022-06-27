Российские дипломы продолжат признавать за границей

Выход России из Болонской декларации не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом. Об этом объявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, сообщило РИА «Новости».

«Дипломы российских вузов за рубежом признаются вне зависимости от участия России в Болонской системе», — заявил глава Минобрнауки.

По его словам, это регулируется специальными межправительственными соглашениями. Болонская декларация не имеет к вопросу признания дипломов никакого отношения.

В конце мая стало известно, что Россия откажется от Болонской системы. Валерий Фальков опроверг отмену ЕГЭ, назвав ее российской наработкой, и обязательный отказ от двухступенчатой системы высшего образования. Тем временем правительство России одобрило соглашение с ДНР и ЛНР о взаимном признании дипломов.