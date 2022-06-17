Глава Минпросвещения заверил, что отказ от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ

Болонская система и ЕГЭ не имеют отношения друг к другу. Поэтому отказ от Болонской системы никак не повлияет на проведение Единого государственного экзамена. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«При обсуждении Болонской системы некоторые стали говорить о том, что это взаимосвязанные элементы. Это абсолютно разные системы, у них абсолютно разные задачи. Другое дело, они вводились в одно и то же время, поэтому такое отношение», — сказал он в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кравцов добавил, что в последнее время много было сделано для усовершенствования ЕГЭ. Например, было принято решение отказаться от тестовой части.

«Сегодня в заданиях ЕГЭ нет „угадайки“, когда из заданных ответов нужно выбрать правильный, очень много творческих заданий», — отметил министр.

На данный момент это письменный экзамен, он проходит объективно и дает возможность выпускнику пройти испытания в месте, где он живет, а потом отправлять результаты в пять вузов и поступить в один из них, уточнил Кравцов.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил конце мая о намерении РФ отказаться от Болонской системы высшего образования, когда через четыре года студент становится бакалавром, а еще через два — заканчивает магистратуру.