facebook_pixel
    17 июня 2022, 07:36

    Глава Минпросвещения заверил, что отказ от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ

    Глава Минпросвещения Кравцов: отказ от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ

    Наза Салех Захи

    Болонская система и ЕГЭ не имеют отношения друг к другу. Поэтому отказ от Болонской системы никак не повлияет на проведение Единого государственного экзамена. Такое заявление сделал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

    Глава Минпросвещения заверил, что отказ от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ

    «При обсуждении Болонской системы некоторые стали говорить о том, что это взаимосвязанные элементы. Это абсолютно разные системы, у них абсолютно разные задачи. Другое дело, они вводились в одно и то же время, поэтому такое отношение», — сказал он в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Кравцов добавил, что в последнее время много было сделано для усовершенствования ЕГЭ. Например, было принято решение отказаться от тестовой части.

    «Сегодня в заданиях ЕГЭ нет „угадайки“, когда из заданных ответов нужно выбрать правильный, очень много творческих заданий», — отметил министр.

    На данный момент это письменный экзамен, он проходит объективно и дает возможность выпускнику пройти испытания в месте, где он живет, а потом отправлять результаты в пять вузов и поступить в один из них, уточнил Кравцов.

    Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил конце мая о намерении РФ отказаться от Болонской системы высшего образования, когда через четыре года студент становится бакалавром, а еще через два — заканчивает магистратуру.