Фальков опроверг отмену в вузах бакалавриата и магистратуры

Отказ от Болонской системы образования не означает отмену бакалавриата и магистратуры, сообщил в интервью газете «Коммерсант» министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«Речь не идет о том, что мы в одночасье вдруг отменим все, с чем жили больше 20 лет, и вернемся только к специалитету. Вовсе нет. Будут и бакалавриат, и магистратура», — заверил министр.

Он назвал три причины для сохранения двухступенчатого высшего образования. Во-первых, многие выпускники школ хотели бы учиться именно в таком формате. Во-вторых, большое количество россиян уже окончили бакалавриат, а без магистратуры не смогут поступить на работу в некоторых сферах. Например, на госслужбу, в правоохранительные органы или судебную систему. В-третьих, это удобно для приема иностранных студентов. Сейчас Россия входит в топ-7 стран по их количеству.

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Валерий Фальков отметил, что фактически Россия и не входила в «болонский процесс», так как это не международное юридическое обязательство или договор, который можно расторгнуть, а лишь набор идей и принципов. Современный образ высшего образования в России сформировался под влиянием Болонской декларации, однако новые обстоятельства поставили вопрос о будущем системы.

Министр отметил, что в Болонской системе есть свои преимущества. Например, мобильность студентов и преподавателей. Но имеются и недостатки — в магистратуру принимаются все бакалавры, независимо от профиля. Например, люди с «гуманитарным дипломом» бакалавра поступали в магистратуру инженерного направления. Он призвал взять из этой системы лучшее и двигаться вперед. Будущее высшего образования, по словам Валерия Фалькова, за уникальным сочетанием специалитета, бакалавриата и магистратуры.