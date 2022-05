Отказ от Болонской системы требует создать новую модель образования. Образцом послужит советский стандарт

Россия откажется от Болонской системы образования. Переход займет время, но педагоги уверены: пришло время создать новую собственную модель. Советский образец вернуть не получится, но его можно взять за основу.

Отказ от Болонской системы

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что Россия откажется от Болонской системы высшего образования. Чиновник назвал двухуровневый принцип бакалавриата и магистратуры пройденным этапом.

По словам главы Минобрнауки, будущее страны — за российской уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого обучающегося.

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров поддержал это предложение, заметив, что стоит брать курс на советскую систему. Она более фундаментальна, основывалась на глобальных научных открытиях, а также больше соответствовала психическому устройству и личностным запросам человека.

Источник фото: pixabay.com

Болонская система в двух уровнях

Россия перешла на Болонскую систему высшего образования в 2003 году. Считалось, что этот шаг осовременит высшее профессиональное образование и даст возможность российским ВУЗам участвовать в зарубежных проектах и программах обмена.

Система предусматривает два уровня образования: четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Сейчас Болонская система действует в 49 странах, включая Россию. Представители стран-участниц проводят регулярные встречи, чтобы максимально синхронизировать образование.

Европейский стандарт образования хвалят за то, что дипломы стран-участниц признаются в других государствах. Однако эта процедура платная. Кроме того, добиться подтверждения свидетельства об образовании можно и не будучи участником Болонской системы, отметил «Коммерсант».

Средние знания

По словам члена комитета Госдумы по образованию и науке, академика Михаила Берулава, Россию буквально затащили в Болонскую систему. В беседе с «360» депутат отметил, что на тот момент в стране уже была проверенная и более качественная советская система образования.

«Болонская система дает усредненную сумму знаний. Процесс не направлен на улучшение качества знаний — ответы на тесты можно угадать. Нам обещали, что наши дипломы будут признавать на Западе после того, как мы начнем обучать детей в Болонской системе, но этот процесс не получил развития», — рассказал академик.

России нет смысла топтаться у закрытой двери, уверен он. Берулава отметил, что он достаточно поработал в советской системе образования, поэтому может сравнивать ее с Болонской. По словам академика, отечественная система была образцом высочайшего уровня.

«Правильно в шестидесятые годы прошлого века американцы сказали: то, что знает Иван, не знает Джонни. В книге What Ivan Knows That Johnny Doesn’t сравнивали учебники России и США и отмечали, что проиграли русским в первенстве за партой. Заметьте, это говорили наши оппоненты!» — подчеркнул Берулава.

Приносить радость

Возможно, вместе с Болонской системой уйдет и ЕГЭ. Академик отметил, что в той форме, в которой экзамен существует сегодня, он больше не может функционировать: все направлено лишь на развитие механической памяти. Это не образование. Поэтому перестройка российской системы коснется не только ВУЗов, но и школ.

Источник фото: тpixabay.com

«Нет смысла перестраивать кусочки, нужен общий подход, чтобы у нас была мощная система образования, которая учитывает и мировую. Заимствовать оттуда стоит только лучшее и давать детям», — сказал Берулава.

По его мнению, идеальная система образования должна быть такой, чтобы дети чувствовали радость, находясь в школе. Обучение — сложный процесс, но идеально, когда ребенок хочет идти получать знания. У него есть мотивация, развиваются познавательные способности. Если в новой системе образования будет заложено развитие духовности, эстетичности, патриотизма — это и получат российские дети.

Советскую систему не возродить

Учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков пояснил «360», что Болонская образовательная система, в которую Россия пыталась влиться на протяжении 30 лет, направлена на «выращивание» узких специалистов.

«Советская система была направлена на всестороннее развитие личности, сведущей во всех науках и сферах. Она давала широкий спектр знаний. Упор делался на создание научного мировоззрения, коллективизм. Западная модель больше направлена на индивидуализм», — сказал Казаков.

Однако по щелчку пальцев сменить строившуюся десятилетиями систему не получится, отметил учитель. А возврат к советской системе невозможен, так это требует другой модели общества, его целей и задач, иного типа экономики. Образование всегда отражает те реалии, которые происходят в обществе, объяснил он.

«Это как возродить пионерию — невозможно, у нас нет того государства, где она существовала. Сейчас пытаются создать „Большую перемену“, возможно что-то получится, но это будут точно не пионеры. Я был бы рад возвращению советской системы образования, она лучше, но без соответствия базису настройка не получится», — подчеркнул Казаков.