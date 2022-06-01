Россия, ЛНР и ДНР заключат соглашения о взаимном признании дипломов

Российское правительство поддержало проект соглашения о взаимном признании дипломов между Россией и Донецкой Народной Республикой. Аналогичный документ подготовят и для сотрудничества с Луганской Народной Республикой.

О том, что РФ и ДНР будут развивать сотрудничество в сфере науки и образования, сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского кабмина. В рамках этого планируется подписать соглашение о взаимном признании образования, ученых степеней, квалификаций.

«Проект такого соглашения уже согласован с российским МИДом и предварительно проработан с донецкой стороной. Распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина Минобрнауки поручается подписать этот документ от имени правительства России», — сказано в документе.

Уточняется, что Минобрнауки работает над проектом аналогичного соглашения с ЛНР. Соответствующее решение, как считают в правительстве РФ, поможет уменьшить административные барьеры в области признания дипломов об образовании, квалификаций и ученых степеней.