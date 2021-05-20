Рособрнадзор объявил об отсутствии планов переносить ЕГЭ и ОГЭ

Перенос сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году в России не планируется. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Глава ведомства Анзор Музаев заявил, что опыт проведения этих экзаменов во время пандемии в 2020 году позволяет гарантировать, что в этом году ОГЭ И ЕГЭ пройдут в штатном режиме. Об этом написал ТАСС.

Мурзаев отметил, что в 2022 году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ, а не только те, кто планирует поступать в вуз.

«С наибольшей вероятностью я могу сказать, что эта форма (необязательность сдачи ЕГЭ по математике — прим. ред.) только на этот год, а на следующий год надо будет сдавать обязательно русский язык, математику базового или профильного уровня для того, чтобы получить аттестат», — подчеркнул он. Его процитировал ТАСС.

ОГЭ — основной государственный экзамен, который сдают после окончания 9-го класса. Результаты ОГЭ учитываются при поступлении в учреждения среднего профессионального образования. ЕГЭ — единый государственный экзамен, который сдают выпускники школ, лицеев, гимназий. Он служит вступительным экзаменом в вузы.

ОГЭ в 2020 году не проводили, а ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые поступали в вузы. Остальным одиннадцатиклассникам выдавали аттестаты на основе итоговых годовых оценок. Российские власти приняли такое решение из-за ситуации с эпидемией коронавируса.

В этом году девятиклассники сдают ОГЭ c 24 мая по 2 июля. ЕГЭ стартует в России с 31 мая. Экзамен по русскому языку назначен на 3 и 4 июня.