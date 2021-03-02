Стало известно расписание ЕГЭ в 2021 году

В 2021 году начало единых государственных экзаменов запланировали на 31 мая. В этот день пройдут ЕГЭ по географии, литературе и химии, отмечено в расписании.

Экзамен про русскому языку планируют разделить на два дня — его хотят провести 3 и 4 июня. Сдать ЕГЭ по профильной математике можно будет 7 июня, по истории и физике — 11 июня. ЕГЭ по обществознанию запланирован на 15 июня, а испытание по биологии и письменная часть экзаменов по иностранным языкам — 18 июня.

Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам по традиции тоже будут сдавать в два дня: 21 и 22 июня. Информатику и ИКТ — 24 и 25 июня. Информационно-коммуникационные технологии в 2021 году участники экзаменов впервые сдадут на компьютерах.

Резервными днями для сдачи ЕГЭ в основной период назначили 28, 29 июня и 2 июля.

В дополнительный период экзамены проведут 12, 13 и 14 июля. Резервным днем сделали 17 июля.

В Подмосковье самым популярным предметом, который школьники сдают на ЕГЭ по личному выбору, стала профильная математика. Ей уступили обществознание и английский язык.