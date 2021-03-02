Появилось расписание ОГЭ в 2021 году

В 2021 году ученики девятых классов будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) c 24 мая по 2 июля. Дополнительный этап сдачи ОГЭ назначили на осень.

Проект приказа о сроках экзамена подготовили Минпросвещения РФ и Рособрнадзор, он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С 24 мая по 2 июля состоится основной этап сдачи ОГЭ. Первым экзаменом будет русский язык — его проведут 24 и 25 мая. С 3 по 15 сентября пройдет дополнительный этап ОГЭ.

«ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени», — указано в документе.

Сдавать математику предстоит 27 и 28 мая. Экзамены по предметам по выбору не запланированы.

С 31 мая в России стартует сдача ЕГЭ. Она начнется экзаменами по географии, литературе и химии. ЕГЭ про русскому языку тоже хотят разделить на два дня и провести 3 и 4 июня.