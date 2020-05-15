Единый государственный экзамен в этом году будут сдавать только те ученики, которые намерены пойти в вуз. Остальным выдадут аттестаты на основе итоговых годовых оценок. Это связано с распространением коронавируса.

Выбор школьников

Окончательная дата для проведения единых государственных экзаменов пока неизвестна. В минувшую среду, 13 мая, заместитель министра просвещения Виктор Басюк заявил, что эпидемическая ситуация в стране не позволяет провести экзамены 8 июня.

Он подчеркнул, что окончательные даты станут известны позднее. Их утвердит своим постановлением правительство, а на законодательном уровне закрепят обе палаты российского парламента.

В пресс-службе Рособрнадзора уточнили, что сейчас рассматривается возможность начала проведения ЕГЭ с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение примут в зависимости от эпидемической ситуации.

«У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов», — уточнили в ведомстве.

В этом году выпускникам школ предстоит сдавать ЕГЭ только по двум предметам по выбору, исходя из требований факультета и вуза, куда собирается поступить будущий студент. Об этом заявил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. При этом он подчеркнул, что проводить экзамен будут по единому расписанию во всех регионах страны.

Требования к сдаче

Выбор предметов предполагает, что математика и русский язык лишились статуса обязательных экзаменов для получения аттестата. Но ЕГЭ по русскому языку всегда был самым массовым. Этот год исключением не станет. В этой связи Рособрнадзор намерен растянуть сдачу на два дня, чтобы избежать скопления выпускников. Это одно из требований Роспотребнадзора.

Санитарная служба выпустила рекомендации к работе школ в новых условиях и к проведению экзаменов в частности. Так, в классе, где будет проходить сдача ЕГЭ требуется до и после провести генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Всех учеников, преподавателей и наблюдателей проверить бесконтактными термометрами при входе в здание. Всех, у кого есть признаки респираторных заболеваний в школу не пускать. При этом для всех, кто должен войти в учебное заведение нужно определить время прихода, чтобы не было контакта во время измерения температуры. При входе в школу должны стоять дозаторы с антисептиками для обработки рук.

В классе, где будет проходить сдача ЕГЭ, парты должны стоять на расстоянии не менее 1,5 метров зигзагообразно. Рассадка учеников производится по одному человеку. В помещении необходимо установить оборудование для обеззараживания воздуха, которое можно использовать в присутствии детей.

Учителя и наблюдатели должны быть в масках и перчатках, которые они могут менять по необходимости.

Также в классе должен стоять кулер или помпа с водой с дозированным розливом и достаточное количество одноразовых стаканчиков.

ЕГЭ без личного присутствия

Министерство образования и науки России предложило провести сдачу единого государственного экзамена дистанционно из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Как сообщил ТАСС, об этом говорилось в письме за подписью заместителя министра Дмитрия Афанасьева.

В тексте говорилось, что такой способ сдачи экзамена вполне возможен, если выпускники имеют необходимую технику. В министерстве отметили, то руководители вузов выработали единую позицию, что будущий учебный год сдвигать нельзя, так как это приведет к финансовым издержкам.

В министерстве образования и науки отметили, что сдача экзаменов необходима, чтобы оценить качество подготовки будущих студентов. Но провести проверку знаний нужно в определенные сроки.

Однако проведение сдачи ЕГЭ дистанционно отвергли в Рособрнадзоре. Временно исполняющий обязанности руководителя ведомства Анзор Музаев заявил, что не все ученики имеют необходимое оборудование.

Однако беспокоиться выпускникам школ о своем поступлении в вузы не стоит. «Интерфакс» напомнил, что ранее ассоциация «Глобальные университеты», куда входят ведущие вузы России, предложила провести ЕГЭ в июле–августе. Зачисление на бюджетные места по результатам экзамена провести с 15 августа до 1 сентября, а после разрешить доначисление «платников» до 1 октября.