Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ

29 июня школьники будут сдавать географию, литературу и информатику.

ЕГЭ по русскому языку в этом году будет проводиться два дня подряд — 2 и 3 июля.

6 июля состоится профильная математика, 9 июля — история и физика, 13 июля пройдут экзамены по обществознанию и химии.

16 июля в плане значится биология, а также письменный иностранный язык. 18 и 20 июля пройдет ЕГЭ по иностранному языку.

Помимо этого, в течение лета будут предусмотрены дополнительные дни сдачи ЕГЭ по всем предметам — для тех, кто не сможет сдать экзамен в июне и июле.

Ранее президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам образования. Он заявил, что в целом это ведомство достойно справилось с испытаниями пандемии. Как заявил глава государства, сроки ЕГЭ вынужденно сдвинули на 29 июня. А ОГЭ в этом году проводиться не будет — девятиклассникам выставят оценки по итогам прошлых итоговых.