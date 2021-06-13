Общегородской выпускной для школьников отменили в парке Горького в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Число заболевших растет, в том числе среди школьников, добавил собеседник агентства.

Несмотря на это, столичные выпускники 2021 года не останутся без праздника. Вместо общегородского выпускные вечера разрешается провести в школах. Только важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, действующие в образовательных учреждениях, чтобы минимизировать возможность распространения коронавируса. На входе в образовательное учреждение у всех участников праздника будут измерять температуру, в помещениях установят обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. Медицинские маски обязательны для выпускников и гостей.

За последние сутки в России зарегистрировали 14 723 новых случая коронавируса в 85 регионах. Самая тяжелая обстановка складывается в Москве, где выявили 7704 новых случая. Этот один из максимальных показателей с начала пандемии. На этом фоне столичные власти объявили следующую неделю нерабочей. Длинные выходные в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня, при этом зарплата у работников сохранится. Кроме того, согласно указу мэра Сергея Собянина, рестораны снова не будут работать с 23:00 до 06:00. Еще с 13 по 20 июня закрываются зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты, отменены зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Несмотря на это, единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет в Москве без переносов.