Максимальное с 13 февраля число новых случаев ковида выявили в России за сутки

За сутки в России выявили 14 723 новых случая коронавируса. Это максимум с 13 февраля. Прирост с 12 июня составил девять процентов.

Новые случаи заражения были выявлены в 85 регионах. При этом 16,1% пациентов не имели клинических проявлений болезни.

«Зафиксировано 357 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9166 человек», — уточнили в оперштабе.

Лидером по ежесуточному приросту случаев COVID-19 стала Москва. В столице были выявлены 7704 заболевших. На втором месте оказалось Подмосковье с 953 случаями ковида, а на третьем — Санкт-Петербург с 862 случаями коронавируса.

Всего в России с начала пандемии было выявлено 5 208 687 случаев СОVID-19. Из них 4 801 335 человек полностью выздоровели, 126 430 пациентов скончались.

Из-за резкого роста заболеваемости в Москве были введены новые ограничительные меры. Власти продлили длинные июньские выходные. Горожане будут отдыхать с 12 до 20 июня. Ночным клубам, ресторанам, барам и другим точкам общепита запретили работать с 23:00 до 06:00. Обслуживать клиентов можно будет только навынос. Сдачу ЕГЭ обещают не переносить, но студенты крупных московских вузов будут сдавать сессию в удаленном формате.