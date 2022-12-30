Подмосковье 30 декабря 2022, 12:47 Жители разрушенного от взрыва газа дома в Ступине получили ключи от восстановленных квартир

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Жители дома в Ступине, где в апреле произошел взрыв газа, в преддверии Нового года получили ключи от обновленных квартир. Восстановить здание до начала праздников поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Взрыв газа произошел в доме № 4 по улице Центральный переулок в Ступине в апреле. В ходе ЧП были разрушены четыре квартиры, еще пять — повреждены. Жителей дома на время переселили в маневренный фонд.

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Проект восстановления дома разработали в экстренном порядке. Работы на объекте велись круглые сутки без выходных. В здании обновили фасад, крышу и коммуникации, установили датчики загазованности и провели косметический ремонт.

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Из-за взрыва газа в Ступине погибли шесть человек, еще 19 пострадали. Семьям, проживающим в доме, оказали психологическую, медицинскую и финансовую помощь.