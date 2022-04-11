«Финансовую помощь обязательно окажем»: Воробьев о выплатах семьям погибших в Ступине по 1 млн рублей

Шесть человек погибли в результате взрыва в жилом доме в Ступине. Еще 19 человек пострадали, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня в Ступине произошла трагедия — взрыв газа в жилом доме. Погибли шесть человек, 19 пострадали. Понятно, что никакие денежные компенсации не помогут людям, потерявшим своих родных и близких. Но финансовую помощь мы обязательно окажем», — сказал глава региона.

Воробьев уточнил, что семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим — от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

Губернатор подчеркнул, что поддержку также окажут жильцам разрушенных квартир. Они получат по 30 тысяч рублей на члена семьи, по 50 тысяч рублей выплатят одиноким людям.

«Тех, кто временно остался без жилья, мы разместили в гостинице, также предложено размещение в квартирах маневренного фонда», — сказал Воробьев.

Он обратил внимание, что жители трех подъездов уже вернулись в свои квартиры. Для них никакой угрозы нет. Точные причины взрыва установят специалисты. По предварительным данным, произошла утечка газа.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, следователи и криминалисты.