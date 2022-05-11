Воробьев: жители пострадавшего от взрыва дома в Ступине вернутся в квартиры до конца года

Жители девятиэтажки в Ступине, где в апреле в одной из квартир взорвался газ, до конца года должны вернуться домой. Строительные работы ведутся, этот вопрос стоит на контроле, а с людьми находятся в постоянном контакте, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На прошлой неделе я посетил Ступино после той апрельской трагедии, которая случилась в доме, взрыв газа. Вместе с главой городского округа мы общались с жителями. К концу года люди ждут жилье — качественное, надежное, безопасное. Эти работы строительные смогут обеспечить. Глава сопровождает все эти процессы. Прошу дальше те запросы, которые прозвучали на встрече, обеспечить», — сказал губернатор на заседании областного правительства.

Отдельно глава региона обратился к главке МинЖКХ Евгению Хромушину, попросив продолжать мониторинг состояния газового оборудования, установки датчиков в домах и квартирах.

«С точки зрения безопасности, Евгений Акимович [Хромушин], то, что касается датчиков и этой программы, мы продолжаем работать, чтобы эти ситуации не повторялись», — подчеркнул Воробьев.

В результате взрыва газа в Ступине погибли шесть человек, 19 пострадали. Семьям погибших выплатили по 1 миллиону рублей. Пострадавшим — от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Поддержку получили жильцы разрушенных квартир: по 30 тысяч рублей на члена семьи и 50 тысяч рублей — одиноким людям.

Тех, кто временно остался без жилья, разместили в гостинице, а также предложено размещение в квартирах маневренного фонда. Жители трех подъездов смогли быстро вернуться в свои квартиры. По предварительным данным, произошла утечка газа.